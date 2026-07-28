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Рифат Сабитов: «Открытость и публичность власти – основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации»

Рифат Сабитов: «Открытость и публичность власти – основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации»

28.07.2026 | 13:50
Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов встретился с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. В ходе встречи обсуждались вопросы информационной открытости, верификации данных и противодействия фейкам. Рифат Сабитов отметил важность и необходимость своевременного донесения объективной информации до аудитории:  
«Открытость и публичность власти — основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации, всякого рода слухов и откровенных фейков, генерируемых нашими врагами с целью посеять в обществе надуманные страхи и недовольство».
  Кроме того, на встрече Сергей Ситников и Рифат Сабитов обсудили вопросы о сотрудничестве Костромской области и ВГТРК, а также роль государственных средств массовой информации в условиях современных вызовов.     https://t.me/vestikbr  
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