Рифат Сабитов: «Открытость и публичность власти – основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации»

Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов встретился с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
В ходе встречи обсуждались вопросы информационной открытости, верификации данных и противодействия фейкам. Рифат Сабитов отметил важность и необходимость своевременного донесения объективной информации до аудитории:
«Открытость и публичность власти — основа противодействия распространению недостоверной и вредоносной информации, всякого рода слухов и откровенных фейков, генерируемых нашими врагами с целью посеять в обществе надуманные страхи и недовольство».
Кроме того, на встрече Сергей Ситников и Рифат Сабитов обсудили вопросы о сотрудничестве Костромской области и ВГТРК, а также роль государственных средств массовой информации в условиях современных вызовов.
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