Рифат Сабитов обозначил главные приоритеты в работе Общественного совета при Минцифры РФ

Перевод государственных сервисов в дистанционный формат необходимо развивать и дальше, особенно в период пандемии. Об этом говорили в понедельник на итоговом заседании Общественного совета при Минцифры России.
Совещание провел председатель Общественного совета при Минцифры РФ Рифат Сабитов. Открывая встречу, он отметил значение конструктивного диалога между ведомством и представителями отрасли, взаимную заинтересованность и готовность к сотрудничеству.
В заседании принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаева. Он акцентировал внимание на приоритетных направлениях в работе ведомства.
Глава министерства отметил, что сегодня портал «Госуслуги
» входит в топ 10 самых посещаемых сайтов. Ежедневно около 10 миллионов пользователей обращаются к его сервисам.
«Конечно, столь интенсивное развитие сопровождается и определёнными сбоями. Мы получаем массу критики, но она является стимулом для дальнейшего совершенствования. В идеале мы должны обеспечить пользователей возможностью получения всех услуг в дистанционном формате, исключая бумажный документооборот и необходимость личного посещения государственных учреждений. Кроме того, портал дает возможность на основании имеющихся данных о пользователях и их запросах создать единую базу индивидуальных информационных оповещений о льготах, акциях, специальных предложениях и т.д.», — отметил Максут Шадаев.
Острой остается тема доступности интернета. Усилия министерства направлены в том числе на выявление наиболее проблемных населённых пунктов, нуждающихся в доступном интернете. Рифат Сабитов обозначил возможности СМИ в поиске таких «мертвых зон».
В завершении председатель Общественного совета Минцифры России обратился с участникам.
«План Совета — это живой, обновляемый документ, мы ждем, что в него войдут наиболее актуальные и значимые мероприятия. Основные приоритеты сегодня уже определили», — прокомментировал Рифат Сабитов.
Напомним, Общественный совет Минцифры России является совещательно-консультативным органом. Состав был обновлен в ноябре 2020 года. Участники могут предлагать изменения в инициативы министерства с учетом общественного мнения.
Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/160186