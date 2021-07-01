Рифат Сабитов: Новый закон упорядочит работу зарубежных IT-гигантов на территории РФ и заставит их уважать наше законодательство

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов прокомментировал подписанный президентом закон, обязывающий зарубежные IT-компании, у которых ежедневная аудитория от полумиллиона человек, открыть в России свои филиалы.

«Мы давно к этому шли, потому что возникают разные вопросы, а у “Фейсбука”, “Инстаграма”, “Твиттера” и других представительств в России нет. С кем вести переговоры, к кому обращаться? Мы в нашей комиссии по СМИ много раз обсуждали необходимость открытия представительств этих крупных IT-компаний в России. И вот, совместными усилиями мы, наконец, выработали некий законодательный акт. Под действие закона попадают все крупные сети. Были опасения, что они уйдут с российского рынка, но я считаю, что этого не произойдет, потому что рынок крупный, а для IT-компаний это в первую очередь бизнес, который они потерять не захотят, точно так же, как и свое политическое влияние.

Закон замечательный. Он упорядочит работу этих IT-гигантов на территории РФ в рамках государства. Таким образом, мы заставляем их уважать наше законодательство и соблюдать его. Лично я очень рад», — сказал Сабитов.