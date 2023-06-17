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Рифат Сабитов: "Наши журналисты приучили зрителя отделять ложь от правды"

Рифат Сабитов: "Наши журналисты приучили зрителя отделять ложь от правды"

17.06.2023 | 19:22
Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов во время работы XXVI Петербургского международного экономического форума дал интервью каналу «Сибирь 24», презентация которого состоялась в дни проведения ПМЭФ на его площадке.
«Я вижу задачу нашей комиссии в Общественной палате в том, чтобы консолидировать все информационное пространство Российской Федерации, всех журналистов, патриотически настроенных, для решения наших общих задач. Казалось, что это очень непросто. Однако, когда персонально с каждым человеком начинаешь работать, выясняется, что все люди у нас продвинутые, понимают общие задачи, охотно вливаются в наши ряды, чтобы вместе совершенствовать и законодательную базу, и все приходящие отсюда подзаконные акты, которые регулируют деятельность СМИ», – сказал Рифат Сабитов.
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