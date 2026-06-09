Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов награжден медалью «За защиту Республики Крым». Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов. В тексте указа говорится о том, что награда присуждена «за проявленное личное мужество и высокий патриотизм, защиту конституционных прав и свобод жителей Республики Крым и в связи с Днем России».