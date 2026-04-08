Рифат Сабитов: «Коммуникационная отрасль вносит огромный вклад в экономику страны»

08.04.2026 | 18:05
В Общественной палате России подвели основные итоги работы Координационного совета коммуникационных индустрий за 2023−2026 годы.  
«За это время разработаны важные отраслевые решения, в том числе классификатор коммуникационной деятельности, этическая хартия, ОКВЭД для блогерской деятельности. Ежегодно проводятся исследования объемов рынка. По итогам 2024 года он составил 2 трлн рублей — это 1% ВВП России. Коммуникационная отрасль вносит огромный вклад в экономику страны», — отметил председатель Координационного совета, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
  Председатель Координационного совета подчеркнул, что работа по развитию отрасли коммуникаций продолжается. Совет добивается включения коммуникационных индустрий в закон о креативной экономике, инициировано создание отдельного научного направления «Коммуникационные науки», ведётся работа с Правительством России, Государственной Думой, Российской академией наук (РАН). В ходе заседания было отмечено, что члены Координационного совета вносят значимый вклад в построении диалога как внутри коммуникационного сообщества, так и при взаимодействии с внешними институтами. Одним из направлений такой работы является подготовка проекта «Концепции содействия развитию отрасли коммуникаций в Российской Федерации на период до 2030 года».   https://t.me/vestikbr
