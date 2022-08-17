Рифат Сабитов и Владимир Зорин встретились с молодыми журналистами из стран ближнего зарубежья

Тема манипуляции массовым сознанием и фальсификация исторических фактов стала главной на встрече в Общественной палате России. Молодые журналисты из стран бывшего СССР — участники Школы реальной журналистики "Герои поверх границ" — встретились с председателем Комиссии ОП РФ по развитию информационного сотрудничества, СМИ и массовых коммуникаций Рифатом Сабитовым и председателем Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным. На площадке Общественной палаты обсудили вопросы выстраивания общего информационного пространства России со странами-партнерами Азербайджаном, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном. Одним из актуальных вопросов международной журналистики стала попытка исключить российские медиа из общего информационного пространства. Манипулирование общественным сознанием происходит путем размещения заведомо ложных фактов, подтасовок, фальшивок, искажения исторической правды. Рифат Сабитов как заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК привел примеры намеренного исключения российских СМИ из медиахостингов, хакерских атак и прочих фактов откровенно воинственного отношения к отечественным. Журналисты также вынуждены противостоять огромной машине фальсификации исторических фактов. Важность объективной информации, особенно о роли России во Второй мировой войне, о подвиге советских солдат в освобождении мира от фашизма, Рифат Сабитов отметил особенно. "Искажение в политических целях истории Великой Отечественной войны, манипулирование фактами недопустимо. Есть архивы, документы, исследования. Историческую правду должна знать наша молодежь", — подчеркнул Рифат Сабитов. Молодые журналисты и блогеры из партнерских стран рассказали о системе финансирования СМИ, о работе в новых мировых реалиях, о популяризации национальных языков. Затронули и тему освещения в СМИ Великой Отечественной войны. В завершении дискуссии молодые журналисты поблагодарили за предоставленную им возможность приехать в Россию, обсудить на высоком уровне возможность сотрудничества и больше узнать о работе российских журналистов.