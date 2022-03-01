Рифат Сабитов: фейки наносят большой вред государству и обществу

О необходимости защитить россиян от фейковых новостей говорили накануне в Иркутской области. Там прошла встреча главы региона Игоря Кобзева с председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместителем генерального директора — руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и председателем Общественной палаты региона Владимиром Шпрахом. Как отметил губернатор области, сегодня в СМИ и социальных сетях появляется очень много фейков. «Совместными усилиями с представителями Общественных палат мы должны выработать способы борьбы с ложной информацией», — сказал Игорь Кобзев. «Недостоверная информация наносит большой вред и государству, и обществу. Наша профильная комиссия в Общественной палате РФ много занимается вопросами борьбы с фейками, чтобы оградить население от лживой информации и чтобы привлекать к ответственности людей, преднамеренно ее распространяющих», — заявил Рифат Сабитов. Игорь Кобзев подчеркнул, что взаимодействие с Общественной палатой позволяет согласовать позиции для сотрудничества общественности и органов власти всех уровней. Напомним, ранее на расширенном заседании Комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты и Комиссии Совета Федерации по информационной политике решали, как бороться с токсичным контентом в интернете. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил руководителям крупнейших российских медиахолдингов не цитировать треш-стримеров на своих площадках, а член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов считает, что нужно расширять списки запрещенного контента. Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/163401