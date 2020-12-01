Результаты 2020-го: республиканский Минстрой подвел предварительные итоги реализации в Кабардино-Балкарии национального проекта «Жилье и городская среда»





По данным ведомства, в нынешнем году дворовые и общественные территории благоустраивали в 39-ти населенных пунктах. На эти цели направили 248 миллионов рублей. По плану должны обновить больше трех десятков парков и площадей, а также свыше 120-ти дворов многоэтажек. Работы практически завершены, остались не сданными в эксплуатацию единицы. В перечне работ – замена дорожного покрытия, установка урн, скамеек и фонарей.

Сейчас в муниципалитетах составляют окончательные списки объектов на будущий год и заключают контракты на выполнение работ.