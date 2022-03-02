Резкого роста цен на мясо не будет

СМИ и телеграм-каналы со ссылками на производителей сообщают о грядущем резком росте цен на мясо и колбасные изделия. К такой ситуации, якобы, могут привести проблемы с логистикой и неопределенность валютного рынка, сообщает Телеграм-канал война с фейками. Объемов предложения мяса вполне достаточно для сохранения стабильных цен. Об этом эксперты рассказали газете "КоммерсантЪ". Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев утверждает, что возможные сбои в логистике в первые дни из-за геополитической обстановки были оперативно решены.