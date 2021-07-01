Режиссер из КБР Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах





Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» получил на 74-м Каннском кинофестивале фильм «Разжимая кулаки» молодого режиссера из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко. Это вторая работа выпускницы экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Первая лента — «Софичка» — удостоена наград на трех кинофестивалях в 2016 году. Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит на Кавказе, где родилась и выросла сама Коваленко. События разворачиваются в семье, живущей в небольшом осетинском горном поселке. В центре сюжета — проблемы семьи и ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки. Всего в этом году в конкурсе авторского кино участвовало 20 картин, две из которых созданы российскими режиссерами. В предыдущие годы триумфатором каннского фестиваля несколько раз становился другой наш талантливый земляк — режиссер Кантемир Балагов.