Режим повышенной готовности ужесточен: в КБР с 16 апреля вводятся дополнительные ограничения

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении на территории республики дополнительных ограничений.

С 16 апреля 2020г. временно приостанавливают работу букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Жителям запрещено посещение кладбищ. Исключение – участие в похоронной церемонии или, если требуется, оформление услуг по погребению.

Людям, вернувшимся из субъектов с неблагополучной эпидемической ситуацией, а также тем, кто проживает вместе с ними, необходимо соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Также указом руководителя региона в перечень непродовольственных товаров первой необходимости наряду с сжиженным природным газом включены сжиженный углеводородный и газомоторное топливо. К числу организаций, которым разрешено работать добавлены те, что занимаются реализацией медицинских и оптико-офтальмологических изделий.