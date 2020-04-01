Режим нерабочих дней в стране продлен до 11-го мая включительно

Вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции обсуждены сегодня на онлайн-совещании Владимира Путина с главами российских регионов. По оценке Президента, за последнее время удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения: в регионах развернуты десятки тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения больных с коронавирусом. Значительно увеличено производство медицинских масок и защитных костюмов для врачей и медперсонала. Приняты пакеты мер экономической поддержки разных категорий населения и бизнес-Отраслей. Продление нерабочих дней, подчеркнул Президент, должно проходить в строгом соблюдении всех санитарных правил. За главами субъектов сохраняются дополнительные полномочия, предоставленные ранее при введении режима повышенной готовности. При этом Владимир Путин призвал руководителей регионов при принятии решений о продлении или снятии ограничений действовать выверено и соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях.

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— Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э республикэм короновирус зи1эу къахутам и бжыгъэр 367 мэхъу.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.28

— Бюгюн РФ-ны Президенти Владимир Путни видеоконференция связь амал бла регионланы башчылары бла ачыкъ кенгеш бардырлыкъды.

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