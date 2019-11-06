Республиканский сосудистый центр оснастили новым, современным операционным микроскопом. — 2019.11.06

Оборудование немецкого производства поступило по федеральному проекту «Борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Микроскоп позволяет быстрее обнаружить поражения сосудов и более качественно удалить новообразования. Совмещение с навигационной станцией дает возможность врачу, не отрывая взгляда от окуляра, понять, где находится патологический процесс и какая часть ткани удалена.

Первый микроскоп поступил в больницу в 12-м году. Теперь врачи получили возможность увеличить число сложных оперативных вмешательств.

Используя новое оборудование, хирурги выполнили уже порядка 10 успешных операций на сосудах мозга.