Республиканский Роспотребнадзор проверил алкогольную продукцию на безопасность и качество — 2019.04.15


Внеплановые рейды коснулись юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу спиртосодержащей продукции. Исследовали 56 образцов. Лабораторный анализ товаров прошел в Центре гигиены и эпидемиологии Кабардино-Балкарии. Нарушение технического регламента специалисты не зафиксировали, зато выявили 12 фактов несоблюдения закона «О защите прав потребителей». По ним вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму – 20 тысяч рублей. Розничная реализация алкоголя разрешена только при наличии правильно оформленной лицензии, напоминает Роспотребнадзор по КБР.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.04.15

— Бжыгъэрылажьэ телевидением республикэр техьащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.04.15

— Правительствону башчысы Бахсанда кир-кипчикни айыргъан заводда болгъанды.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.04.15

— Казбек Коков побывал в пострадавших от града районах республики.(Заместитель главы Баксанского района :А.Ойтов)

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