Республиканский Роспотребнадзор проверил алкогольную продукцию на безопасность и качество — 2019.04.15





Внеплановые рейды коснулись юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу спиртосодержащей продукции. Исследовали 56 образцов. Лабораторный анализ товаров прошел в Центре гигиены и эпидемиологии Кабардино-Балкарии. Нарушение технического регламента специалисты не зафиксировали, зато выявили 12 фактов несоблюдения закона «О защите прав потребителей». По ним вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму – 20 тысяч рублей. Розничная реализация алкоголя разрешена только при наличии правильно оформленной лицензии, напоминает Роспотребнадзор по КБР.