Республиканский Роспотребнадзор приступил к повторным противоклещевым обработкам опасных зон. Под постоянным контролем и распространение инфекций, передающихся этими паразитами — 2019.08.15

Случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано. Число обращений к врачам пострадавших от укусов этим летом не только не превышает средних многолетних значений, но и сократилось в сравнении с прошлым годом почти на 9%. На сегодняшний день противоклещевыми препаратами обработано более 200 гектаров, в образовательных и летних оздоровительных учреждениях дезинсекция ведется повторно. Мониторинг ситуации продолжается, сообщает Роспотребнадзор.