Республиканский оперштаб сегодня публикует новые данные

Выздоровел только 31 человек. Житель Прохладного 44-го года рождения скончался. В госпиталях все еще остаются больше 1300 пациентов, 66 из них в реанимации. Стоит отметить, что COVID-19 тестами подтвержден не у всех из них. Врачи напоминают, что эта инфекция представляет особую опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.