Республиканский оперштаб: на 20 июля 2020 года 16 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в республике зарегистрировали 16 новых случаев заражения коронавирусом. Снижается и количество людей, которые лечатся в госпиталях. Сейчас там 600 пациентов, в том числе те, у которых диагноз «коронавирус» не подтвердился. 27 находятся в реанимациях. За весь период заразились чуть больше 5800 человек. Свыше 90 процентов из них с недугом справились окончательно. Чтобы выявить инфекцию, специалисты провели 113 с лишним тысяч тестов. При необходимости жителей направляют на компьютерную томографию. По числу ежедневных случаев заражения среди российских регионов Кабардино-Балкария перешла на 75 строчку – данные опубликовал ресурс стопкоронавирус.рф. В сравнении с цифрами прошлого понедельника – это на 20 с лишним пунктов ниже. В оперштабе эпидемиологическую ситуацию в республике называют стабильной и вместе с тем подчеркивают: инфекция циркулировать продолжает, а потому нужно по-прежнему соблюдать основные меры профилактики.