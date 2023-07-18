Республиканский онкодиспансер получил аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса

Оборудование приобрели благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
Отличительная особенность новых аппаратов – высокая разрешающая способность и нескольких датчиков. Техника позволяет определить, есть ли новообразование, в любом органе и на начальном этапе развития.
К тому же устройства помогают медикам при проведении биопсии, когда те берут пробы тканей на анализ.
В этом году в региональном онкодиспансере появились два УЗИ-аппарата экспертного класса. Еще один работает с 2022-го.
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