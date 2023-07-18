home
Главная
>
Новости
>
Республиканский онкодиспансер получил аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса

Республиканский онкодиспансер получил аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса

18.07.2023 | 09:48
Оборудование приобрели благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Отличительная особенность новых аппаратов – высокая разрешающая способность и нескольких датчиков. Техника позволяет определить, есть ли новообразование, в любом органе и на начальном этапе развития. К тому же устройства помогают медикам при проведении биопсии, когда те берут пробы тканей на анализ. В этом году в региональном онкодиспансере появились два УЗИ-аппарата экспертного класса. Еще один работает с 2022-го.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных