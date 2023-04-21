Республиканский молодежный проект «Куначество» вновь стартовал

В республике проект, посвященный древнему обычаю кавказского гостеприимства, реализуют с 2009 года. И по сей день он актуален. На этот раз 18 юношей разных национальностей – старшеклассников из городов и сел республики – в течение недели будут гостить у своих сверстников.
Находясь в принимающих семьях, ребята ознакомятся с обычаями и традициями представителей других народов, которые живут рядом.
Ожидается, что участники проекта «Куначество» прикоснутся к культуре и языку принимающей стороны, постигнут особенности быта и научатся готовить национальные блюда.
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