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Республиканский молодежный проект «Куначество» вновь стартовал

Республиканский молодежный проект «Куначество» вновь стартовал

21.04.2023 | 08:48
В республике проект, посвященный древнему обычаю кавказского гостеприимства, реализуют с 2009 года. И по сей день он актуален. На этот раз 18 юношей разных национальностей – старшеклассников из городов и сел республики – в течение недели будут гостить у своих сверстников. Находясь в принимающих семьях, ребята ознакомятся с обычаями и традициями представителей других народов, которые живут рядом. Ожидается, что участники проекта «Куначество» прикоснутся к культуре и языку принимающей стороны, постигнут особенности быта и научатся готовить национальные блюда.   https://t.me/vestikbr
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