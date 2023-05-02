Республиканский конкурс чтецов «Наследие Кавказа» прошел в Нальчике

В нем участвуют больше 70 авторов и ценителей литературного творчества. Это школьники и студенты. На кабардинском, балкарском и русском они читают произведения Пушкина и Лермонтова, посвященные Кавказу, а также стихи именитых поэтов республики.
Конкурс чтецов – это часть проекта «Дружный Кавказ», который создали в общественной организации «Помоги ближнему» при поддержке Фонда президентских грантов. Имена победителей объявят уже сегодня. Призы учредили не только организаторы, но и республиканские министерства.
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