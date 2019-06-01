Республиканский филиал “РусГидро” совместно с Западно-Каспийским управлением Рос рыболовства завершили третий этап по зарыблению реки Терек и ее притоков — 2019.06.10





Подобными мерами на территории КБР поддерживается биологическое разнообразие флоры и фауны. В первые дни лета в реки республики выпущено более семидесяти тысяч мальков ручьевой форели. До конца года планируется добавить еще порядка тридцати тысяч. Цель подобных мероприятий – искусственное воспроизводство водных биоресурсов. За 5 лет таким образом в водоемы КБР попало более полутора миллионов молоди ценных пород рыбы.