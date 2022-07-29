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Республиканский Дом ребенка перепрофилирован в реабилитационный центр для малышей

Республиканский Дом ребенка перепрофилирован в реабилитационный центр для малышей

29.07.2022 | 17:22
Основной деятельностью открытого лет десять назад в специализированном Доме ребенка реабилитационного отделения являлось оказание квалифицированной социальной, психологической, педагогической помощи детям, имеющим физические или умственные отклонения в развитии. Рассчитано отделение на 35 мест. Теперь в этом русле будет работать все учреждение. 90 процентов поступающих сюда детей, оставшихся без попечения, имеют ограниченные возможности здоровья. То есть им нужно постоянное медицинское сопровождение разных специалистов. И их нахождение в учреждении, где есть отделения паллиативной помощи и реабилитации, Служба ранней помощи. В центре собираются открыть еще одно подразделение – социальной психологии и коррекционного обучения – для детей с аутизмом и ментальными расстройствами. В плане взаимосотрудничества и междисциплинарного подхода к реабилитационным процессам модель совместного нахождения в одном учреждении различных структурных подразделений оптимальная, говорят специалисты. При всей сложности работы с таким контингентом при полном перепрофилировании лечебного учреждения возможности ухода за детьми и их адаптации возрастают кратно. Здесь есть надежная команда специалистов, имеющих опыт работы с такими малышами. Медики и воспитатели проходят регулярное обучение, активно используют современные шкалы для объективной оценки эффективности проводимой терапии. https://t.me/vestikbr
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