Республиканские аграрии собрали рекордный урожай зерновых


На 1 ноября валовой сбор зерна, включая кукурузу, составил более 1 миллиона тонн. Это на 9 с лишним процентов больше показателей прошлого года. Средняя урожайность составила свыше 65 центнеров с одного гектара. Улучшения есть и в других направлениях. Больше, чем в прошлом году получено семян подсолнечника, накопано картофеля, отмечается в сообщении ведомства. Говорить об общих итогах сезона пока рано. По информации республиканского Минсельхоза, сбор урожая в регионе сейчас находится на завершающей стадии.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.23

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 90 къахутащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.23

— РФ-ны регионларында управления араланы къураладыла

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.23

— 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР

Подробнее