Республиканские аграрии собрали рекордный урожай зерновых





На 1 ноября валовой сбор зерна, включая кукурузу, составил более 1 миллиона тонн. Это на 9 с лишним процентов больше показателей прошлого года. Средняя урожайность составила свыше 65 центнеров с одного гектара. Улучшения есть и в других направлениях. Больше, чем в прошлом году получено семян подсолнечника, накопано картофеля, отмечается в сообщении ведомства. Говорить об общих итогах сезона пока рано. По информации республиканского Минсельхоза, сбор урожая в регионе сейчас находится на завершающей стадии.