Республиканская прокуратура проверит качество оказания туристических услуг в КБР

Республиканская прокуратура проверит качество оказания туристических услуг в Кабардино-Балкарии. Поводом послужила ситуация с четырьмя туристами на Эльбрусе. Напомним, в минувшее воскресенье альпинисты не смогли самостоятельно спуститься с вершины. На помощь им вышли 11 работников МЧС. Из-за непогоды связь со спасателями была потеряна. Уже 23 мая направили еще одну группу сотрудников «чрезвычайного ведомства» в количестве 14-ти человек. В итоге и восходители, и спасатели благополучно вернулись на поляну Азау. Помощь врачей им не понадобилась. Меж тем, работники прокуратуры намерены оценить действия должностных и иных лиц, которые ответственны за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Со своей стороны проверку проводит региональное подразделение Следственного комитета России.