Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних провела очередное заседание в Нальчике

Как защитить ребенка от буллинга и агрессии со стороны сверстников… Эта тема стала ключевой на республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Расширенное заседание провел вице-премьер Марат Хубиев.
За прошлый учебный год в школах Нальчика урегулировали 26 споров между учащимися, рассказал руководитель столичного департамента образования Алим Мальбахов. Работу по профилактике травли и деструктивного поведения среди детей и подростков проводят социальные педагоги и школьные психологи.
На заседании также отметили, что помимо бесед с детьми, в школах регулярно проводят анонимные анкетирования. Также подростков тестируют на уровень тревожности и агрессии. Работу ведут и с родителями. Здесь же обсудили создание реестра наставников для ребят, которые состоят в различных группах риска.
https://t.me/vestikbr