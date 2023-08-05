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Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних провела очередное заседание в Нальчике

Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних провела очередное заседание в Нальчике

05.08.2023 | 10:03
Как защитить ребенка от буллинга и агрессии со стороны сверстников… Эта тема стала ключевой на республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Расширенное заседание провел вице-премьер Марат Хубиев. За прошлый учебный год в школах Нальчика урегулировали 26 споров между учащимися, рассказал руководитель столичного департамента образования Алим Мальбахов. Работу по профилактике травли и деструктивного поведения среди детей и подростков проводят социальные педагоги и школьные психологи. На заседании также отметили, что помимо бесед с детьми, в школах регулярно проводят анонимные анкетирования. Также подростков тестируют на уровень тревожности и агрессии. Работу ведут и с родителями. Здесь же обсудили создание реестра наставников для ребят, которые состоят в различных группах риска.   https://t.me/vestikbr
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