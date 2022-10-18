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Республика вспоминает Первого Президента КБР Валерия Мухамедовича Кокова

Республика вспоминает Первого Президента КБР Валерия Мухамедовича Кокова

18.10.2022 | 15:55
Руководитель, навсегда оставшийся в сердцах жителей Кабардино-Балкарии… Свой трудовой путь Валерий Коков начинал с должности главного агронома колхоза. После – в разные годы – начальник отдела министерства сельского хозяйства, председатель Верховного Совета КБАССР, президент Кабардино-Балкарии, член президиума Госсовета России… Валерий Коков всегда ставил во главу угла общественное благо. Ответственность за республику он взял на себя и в начале 90-х, когда ситуация была близка к критической. Мудрые и взвешенные решения, авторитет политика помогли сплотить людей ради сохранения мира и спокойствия… В 97-м году 90 процентов избирателей проголосовали за Валерия Кокова, подтвердив его полномочия президента Кабардино-Балкарии на второй срок. А в 2002-м – и на третий. “Интересы народа республики и российского государства – это равновеликие понятия”, - говорил Валерий Коков. Он был твердо убежден, что принцип федеративности – единственно верный. А целостность России – это основа ее процветания. В период, когда Валерий Коков руководил республикой, была успешно проведена газификация, началось возрождение промышленности и сельского хозяйства.   https://t.me/vestikbr
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