Республика приняла участие в девятом международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019». — 2019.10.24

Провели его в Омске. Представляли Кабардино-Балкарию специалисты Центра поддержки предпринимательства.

Для участников организовали мастер-классы, дискуссии и круглые столы. Основные темы – работа с общественностью, создание инфраструктуры для поддержки гражданских инициатив, реализация национальных проектов в сфере образования и здравоохранения. На площадках выработали рекомендации, как наиболее эффективно использовать потенциал активистов. Всего форум посетили больше тысячи человек из 20 субъектов России и 10 государств, в частности, из Кореи, Непала, Египта… Иностранцы также поделились опытом, рассказали о своих проектах и стартапах. Как отмечают организаторы, социальное предпринимательство играет крайне важную роль в жизни общества, в том числе помогает социально незащищенным категориям граждан.