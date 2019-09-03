Решительное «нет» любым проявлениям насилия… — 2019.09.03

Сегодня в Нальчике прошел республиканский митинг, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более 300 человек, свыше 150 из них – дети. Сегодня в Нальчике вспоминали тех, кто стал жертвой терроризма. В память о них – минута молчания.
Митинг собрал около 3 с половиной тысяч человек. Большая часть – молодёжь – студенты и школьники.
В завершение участники приняли резолюцию, в которой призвали общество сплотиться для обеспечения мирного будущего.

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Радио КБР 15.00 kab – 2019.09.03

— Терроризмым пэщ1этыным и махуэм теухуауэ КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек и псалъэ

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Радио КБР 15.00 bal – 2019.09.03

— Бюгюн Нальчикде терроризмге къажау митинг болгъанды

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Радио КБР 15.00 rus – 2019.09.03

— КБР присоединилась к траурным мероприятиям по случаю дня солидарности в борьбе с терроризмом

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