Ремонт улицы Комсомольская в городе Майском завершен досрочно

Благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Кабардино-Балкарии обновляют дорожное покрытие, появляются удобные тротуары, безопасные пешеходные переходы, современные остановочные комплексы.
На дороге, проходящей по улице Комсомольской в городе Майском, досрочно завершили ремонт, сообщает пресс-служба Майского муниципального района. Приёмочная комиссия посетила участок и оценила его состояние перед вводом в эксплуатацию.
– На автодороге Майский – Урожайное отремонтировали участок протяжённостью три километра, ширина дорожного полотна – девять метров, – рассказывает директор Управления дорожного хозяйства республики Тембулат Мзоков. – Работы выполнены раньше плановых сроков: начали в марте, по контракту срок окончания ремонта – конец июля, однако опередили планы на месяц. Подрядная организация "Стройресурс" выполнила работы качественно и быстро. Согласно реестру Росавтодора были применены новые технологии: верхний пятисантиметровый слой уложен из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
После окончания всех работ на объект выезжает приёмочная комиссия. Она измеряет длину, ширину и поперечный уклон дороги, протяжённость тротуаров, оценивает состояние остановочных комплексов. На участке дороги Майский – Урожайное дорожники уложили выравнивающий и верхний слои покрытия, устроили съезды, обочины и тротуары, нанесли горизонтальную разметку, установили дорожные знаки и новые автобусные остановки.
– На этой дороге лет двадцать не проводился ремонт – только ямочный, а его хватало ненадолго, к нам поступало много жалоб, – говорит начальник отдела ЖКХ, социальных вопросов и муниципального контроля администрации г.п. Майский Александр Клочко. – Эта дорога играет очень важную роль – она ведёт к центру города, к зданиям администрации, больницы, детским садам, школам. После проведения ремонтных работ получаем только положительные отзывы, люди благодарят.
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