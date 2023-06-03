Ремонт трассы «Нальчик-Майский» закончили с опережением графика

Это участок автотрассы «Нальчик-Майский» рядом с селом Герменчик. Здесь обновили больше восьми километров полотна. Поменяли верхний слой покрытия, расчистили обочины, нанесли дорожную разметку, установили указатели. К восстановительным работам приступили в марте по профильному нацпроекту.
Качество работ проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства. При восстановлении верхнего слоя использовали щебеночно-мастичный асфальтабетон, который позволяет снизить уровень шума при движении транспорта. При этом вода после дождя легче впитывается. Как это работает, продемонстрировали здесь же.
Эксперты измерили ширину покрытия и поперечные уклоны, а также визуально оценили покрытие. Недочетов на участке трассы «Нальчик-Майский» не нашли и приняли его в эксплуатацию.
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