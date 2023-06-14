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Ремонт трассы «Кенже –Каменка» закончили с опережением графика

Ремонт трассы «Кенже –Каменка» закончили с опережением графика

14.06.2023 | 21:43
Это участок трассы, соединяющей Кенже и Каменку. Находится он вблизи поселка Звездного. Здесь обновили больше двух с половиной километров дорожного полотна: поменяли верхний слой, засыпали щебнем обочины, нанесли разметку, установили указатели. Выполнить все работы удалось благодаря профильному национальному проекту. Все компоненты, из которых состоит покрытие, изготавливают в Кабардино-Балкарии. Здесь использовали щебеночно-мастичный асфальтабетон, который позволяет снизить уровень шума при движении транспорта. Он также довольно легко пропускает влагу после дождя... Качество работ проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства. По гарантии подрядчики должны будут устранить деформацию полотна, если она случится, в течение четырех лет… По итогам проверки недостатков не выявили. Участок трассы «Кенже-Каменка» приняли в эксплуатацию.   https://t.me/vestikbr
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