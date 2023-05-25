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Ремонт трассы из Нальчика в Каменку закончили с опережением графика

Ремонт трассы из Нальчика в Каменку закончили с опережением графика

25.05.2023 | 15:52
Так сейчас выглядит дорога «Шалушка-Каменка» после ремонта. Проходит обновленный участок по ул.Революционной. Трассу – крайне востребованную – основательно не ремонтировали несколько десятков лет. К работам приступили в начале марта и завершили их с опережением графика. Ремонт провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили больше двух с половиной километров. На проезжей части – новое асфальтобетонное покрытие. Также укрепили обочины, нанесли разметку, заменили указатели. По словам специалистов, новое покрытие прослужит примерно 10 лет… После обновления трассу еще раз проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства. Комиссия Минтранса провела необходимые измерения и пришла к выводу, что дорога в Каменке готова к полноценной эксплуатации.   https://t.me/vestikbr
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