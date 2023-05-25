Ремонт трассы из Нальчика в Каменку закончили с опережением графика

Так сейчас выглядит дорога «Шалушка-Каменка» после ремонта. Проходит обновленный участок по ул.Революционной. Трассу – крайне востребованную – основательно не ремонтировали несколько десятков лет. К работам приступили в начале марта и завершили их с опережением графика.
Ремонт провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили больше двух с половиной километров. На проезжей части – новое асфальтобетонное покрытие. Также укрепили обочины, нанесли разметку, заменили указатели.
По словам специалистов, новое покрытие прослужит примерно 10 лет… После обновления трассу еще раз проверили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Комиссия Минтранса провела необходимые измерения и пришла к выводу, что дорога в Каменке готова к полноценной эксплуатации.
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