Ремонт школы в Белокаменском завершат к началу учебного года

Школа в Белокаменском была основана в 80 году. Образовательное учреждение, рассчитанное на полторы сотни ученических мест, капитально восстанавливают впервые. До этого был лишь косметический ремонт.
Обновление здания малокомплектной школы проходит в рамках региональной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарии». На сегодня завершаются работы по устройству кровли. Идет замена инженерных сетей, оконных и дверных блоков, фасад здания утепляется. Внутри завершена разводка электропроводов, производится отделка помещений.
К капремонту подготовились заранее. Работы были организованы без прерывания учебного процесса. На время ремонта занятия проводили в соседнем здании детского сада. Капитальный ремонт в школе Белокаменского планируется завершить к началу нового учебного года.
До конца текущего года в Кабардино-Балкарии намерены оснастить и отремонтировать 50 объектов образования. В федеральную программу капитального ремонта учебных заведений, разработанную по инициативе «Единой России» и рассчитанную до 26-го года, удалось включить 75 школ республики.
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