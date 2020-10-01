Ремонт ДК в с.Заюково на стадии завершения





Подходит к завершению капитальная реконструкция ДК в селении Заюково. Все работы по ремонту местного дома культуры ведутся в рамках региональной госпрограммы «Культура Кабардино-Балкарии».

60-х годов постройки, больше полувека эксплуатации без капитального ремонта – так говорят о родном ДК местные жители. Отопительная система и электропроводка оставляли желать лучшего, водопровод и вовсе отсутствовал. Теперь здесь современные коммуникации. При реконструкции, рабочие полностью заменили перекрытия здания, укрепили стены, обновили пол, дверные и оконные блоки. Кроме того, зрительный зал, он рассчитан на 400 мест, оборудовали таким образом, чтобы использовали его и для показа кино. Сейчас подрядчики обновляют фасад, одновременно занимаются внутренней отделкой. На Ремонт ДК в целом потрачено свыше 9 миллионов рублей. Благоустройство прилегающей территории муниципалитет ведет уже за счет другой федеральной программы, – по организации комфортной городской среды. Площадка объединила два объекта социального значения прямо в центре Заюково. Здесь же появился и новый сквер, вдоль аллей – скамейки для отдыха, фонари. Территорию намерены оформить в едином стиле. Параллельно работа ведется и в других населенных пунктах Баксанского района.

В Кишпеке и в Кременчуг-Константиновской, как и в Заюково, работы по реконструкции и ремонту домов культуры подрядчики обещают завершить к началу зимы.