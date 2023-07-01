Ремонт автодороги «Терек-Арик-Куян» вышел на новый этап

Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Улица длиной два с половиной километра проходит посередине населенного пункта и начинается от дороги «Терек-Арик-Куян». Сейчас устанавливают бордюры и фонарные столбы, а также создают основание проезжей части и тротуаров. Здесь будет новое покрытие и перильная ограда, а также смонтируют остановочные комплексы.
На этой же улице находится мост через Акбашский канал. Бетонное основание конструкции уже обновили. По плану завершить работы должны к концу октября. Однако подрядчики собираются сдать трассу в эксплуатацию уже в августе.
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