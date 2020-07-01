Ремонт автодороги «Баксан – Кишпек» завершат к концу лета





В Баксанском районе Кабардино-Балкарии приступили к ремонту автотрассы «Баксан – Кишпек». Работы идут в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участок в 5,5 километров проходит через село Кишпек по улице Советской. Здесь расположены как частные дома, так и социальные объекты. Сейчас специалисты создают новое асфальтобетонное покрытие и ремонтируют водопропускные трубы. Появятся тротуары и установят светофоры, которые соответствуют самым современным требованиям. Как сообщили в местной администрации, все намеченное планируют завершить до конца лета.