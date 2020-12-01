Религиозные практики, направленные на сохранение межнациональных отношений и традиционных семейных ценностей





Семинар на эту тему провели в Майском – в музее при Михайловском храме. К беседе пригласили общественников, представителей духовенства и местной власти. Храм архангела Михаила ведет активную просветительскую деятельность. А в этом году религиозное учреждение выиграло региональный грант. Конкурс объявило министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей. Проект-победитель предполагал создание учебного класса для школьников, в котором их станут знакомить с лучшими образцами православной культуры.

Сам храм начали строить в середине 19-го века. В советское время – в довоенный период – в нем располагалось зернохранилище. В 40-х здание вернули верующим. Церковь постепенно восстанавливали. А больше 10-ти лет назад здесь появился музей – единственный такого рода в Кабардино-Балкарии.