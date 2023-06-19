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Рекордный урожай клубники собирают в Баксанском районе

Рекордный урожай клубники собирают в Баксанском районе

19.06.2023 | 16:45
На сельхозпредприятии "Клубничная поляна" в селении Баксаненок идет сбор урожая клубники. Вот уже на протяжении 20 лет высокотехнологичный тепличный комплекс является одним из крупнейших не только в республике, но и в России. Здесь с одного гектара клубничных насаждений собирают 26 тонн вкуснейших ягод. Урожай сейчас собирают с 50 гектаров, а это 1320 тонн клубники. Также, в июне планируется посадить дополнительно еще 50 гектаров рассады клубники, для сбора второго урожая в июле. Для сбора урожая привлекаются к работам до 1000 человек в день. Стоит отметить хорошие комфортные условия труда и конкурентную заработную плату. Благодаря новой технологии капельного орошения и использованию "полезных" насекомых, вместо химикатов, предприятие ежегодно улучшается, обогащая потребителей вкусными и полезными ягодами.
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