Рекордный урожай клубники собирают в Баксанском районе

На сельхозпредприятии "Клубничная поляна" в селении Баксаненок идет сбор урожая клубники. Вот уже на протяжении 20 лет высокотехнологичный тепличный комплекс является одним из крупнейших не только в республике, но и в России. Здесь с одного гектара клубничных насаждений собирают 26 тонн вкуснейших ягод. Урожай сейчас собирают с 50 гектаров, а это 1320 тонн клубники. Также, в июне планируется посадить дополнительно еще 50 гектаров рассады клубники, для сбора второго урожая в июле. Для сбора урожая привлекаются к работам до 1000 человек в день. Стоит отметить хорошие комфортные условия труда и конкурентную заработную плату. Благодаря новой технологии капельного орошения и использованию "полезных" насекомых, вместо химикатов, предприятие ежегодно улучшается, обогащая потребителей вкусными и полезными ягодами.