Реконструкцию Дома культуры в с. Псычох завершат до конца года

В с.Псычох Баксанского района Кабардино-Балкарии приступили к реконструкции Дома культуры. Здание ДК было построено еще в 60-е годы прошлого века и давно пришло в упадок – от крыши до подземных коммуникаций. Благодаря федеральному и региональному проектам по развитию культуры, центр досуга обретет второе дыхание.

Общая сумма затрат на ремонт составит 6 миллионов рублей. В рамках реконструкции предполагается полностью заменить кровлю здания, систему электроснабжения – с учетом всех современных требований к пожарной безопасности, а также водопроводные сети и канализацию, что обеспечит достойные санитарно-бытовые условия для работников и посетителей, — сообщили в баксанской райадминистрации.

Подрядчики уже приступили к восстановлению. Конструкцию решили оставить прежнюю: здание крепкое, хоть и отстроено больше полувека назад. В рамках реконструкции в ДК будет расширена сцена, увеличено число зрительских мест в зале и заменена мебель. После завершения ремонтных работ центр досуга оснастят новой мебелью. Строители торопятся уложиться в сроки: сдать объект планируется в начале декабря, отметили в администрации Баксанского района.