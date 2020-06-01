Реконструкцию ДК в Пролетарском завершат к осени

В селе Пролетарском Прохладненского района Кабардино-Балкарии близится к завершению реконструкция Дома культуры. Проводится она в рамках национального проекта «Культура» и должна завершиться осенью этого года.

Здание ДК – 1968 года постройки. Как говорят старожилы, добротное, выложено из хорошего камня. Но за 50 с лишним лет капитальных строительных работ здесь ни разу не проводили. В прошлом году Дом культуры обновили снаружи. Самое главное – появилась новая кровля, отмечают местные власти.

По словам заместителя главы администрации с. Пролетарского Ирины Захарченко, архитектурный облик здания останется прежним, но внутри поменяется практически все. Электропроводку уже заменили, сейчас ведутся отделочные работы. В здании также обновят канализационные сети, отопительную систему, проведут новую пожарную сигнализацию, заменят окна и двери, в зале установят современные удобные кресла.

В этом году в населенных пунктах Кабардино-Балкарии отремонтируют больше десятка Домов культуры.