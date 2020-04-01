Реконструкцию дамбы в с. Псыгансу завершат до прихода «большой воды»

В с. Псыгансу Урванского района КБР завершается реконструкция берегоукрепительного сооружения протяженностью 650 метров.

Строители углубили и расширили пойму реки по всему участку и уложили бетонные плиты по бокам и на дне котлована. Получилась двойная защита. Сейчас на последнем отрезке скрепляют плиты. Под ними – специальная прорезиненная ткань. По словам специалистов, она не даст воде размывать песок и гравий.

Реконструкция берегоукрепительного сооружения ведется в соответствии требованиям ГОСТа. Завершить ее должны были к концу апреля, однако ограничительные меры несколько скорректировали сроки. Тем не менее, строители обещают, что к приходу «большой воды» дамба будет готова.