Реконструкцию Аллеи Славы в Майском районе КБР завершат к началу мая

В административном центре Майского района Кабардино-Балкарии завершаются работы по благоустройству памятных мест в городском парке. Эта территория была выбрана жителями г.Майского в ходе голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы на центральных объектах аллеи памяти — Монументе Славы и мемориале Вечный огонь выполнены на 90%, сообщили в администрации муниципалитета. Территория очищена, вокруг комплекса выложена плитка, укреплены конструкции памятников, высажены туи. Сейчас ведется покраска памятников, постаментов и ограждений, обустройство цветников, обновляются надписи на мемориалах, где увековечены имена погибших. Из 4 с половиной тысяч майчан, ушедших на войну, половина не вернулась с полей сражений.

По плану открытие Аллеи Славы и обновленного парка должно было состояться 1 мая – в День г. Майского. В связи с эпидемией коронавируса праздничные мероприятия перенесли, тем не менее, в администрации райцентра намерены сдать объект в намеченные сроки.