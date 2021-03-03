Реконструкция Соборная мечеть в Нальчике завершается

Ремонт в Соборной мечети в Нальчике близок к завершению. На первый пятничный намаз в обновленном здании мусульман пригласят уже 12 марта.

С момента открытия прошло уже 16 лет, и это первая капитальная реконструкция. В мечети поменяли устаревшие инженерные сети, в том числе систему отопления. Под автономную котельную готовят отдельное помещение. Здесь обновляют места, где проходит омовение перед молитвой. В самих молельных залах по-новому расположили осветительные приборы и установили рециркуляторы воздуха.

«Сейчас у нас стоят новые кондиционеры. Они справляются. В летнее время здесь прохладно, когда они в полную мощность работают. Эти «Вулканы» тоже как вентиляторы будут работать в летнее время, а зимой горячий воздух будут подавать. Мы надеемся, будет комфортно тем, кто сюда будет приходить»,- говорит заместитель председателя ДУМ КБР Ануар Бечелов.

На стадии завершения – косметический ремонт внутренних помещений и частичный – с наружной стороны. Как сообщили в Соборной мечети, в молельные залы скоро привезут новые ковры.