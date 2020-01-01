Рекомендации Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям республики пользоваться защитными масками в общественных местах. Статистика по коронавирусу показывает, что большинство зараженных сейчас переносит болезнь бессимптомно. А, значит, такие люди не изолированы, и вероятность подхватить вирус – больше. Врачи и представители Роспотребнадзора оценили эффективность медицинской маски. Это средство индивидуальной защиты, по мнению экспертов, снижает возможность заболеть респираторными инфекциями в два раза.

«Маски действительно снижают в два раза возможность заражения воздушно-капельным путем. Мы не можем глазом видеть частицы слизи, которые появляются в воздухе с разговором, кашлем, чиханием,они через маску не проходят. Вот эти частицы являются носителями вируса»,- разъясняет Марина Иванова, главный врач госпиталя особо опасных инфекций №1.

В Кабардино-Балкарии сейчас растет число людей, которые обращаются в медучреждения с симптомами ОРВИ и гриппа. По сравнению с прошлой неделей их на 15 процентов больше, сообщает Роспотребнадзор. Среди наиболее эффективных способов уберечь себя от сезонных вирусных заболеваний – прививка, считают специалисты.

Чтобы оградить себя от вирусов, важно следовать рекомендациям врачей. Маска на лице и тщательно вымытые руки – вот самые элементарные способы. Но носить респиратор тоже надо правильно. Он должен тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос. А одноразовую медицинскую маску после использования надо выбросить, а не хранить в сумке или кармане.