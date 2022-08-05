Рейс Махачкала-Нальчик в действии

Махачкалу и Нальчик с сегодняшнего дня свяжет регулярный авиарейс Utair. Теперь жители республики чуть больше, чем за час, смогут добираться до Дагестана. Полеты будут выполняться на самолётах ATR-72. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам. Вылет из Махачкалы будет осуществляться в 16:10 с прибытием в Нальчик в 17:20, обратный вылет – в 13:50 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 15:10. Билеты можно приобретать в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании. Напомню, что с начала августа это уже второй новый авиарейс из Нальчика. С 3-го числа налажено авиасообщение из Кабардино-Балкарии прямо к черноморскому побережью – в Сочи.