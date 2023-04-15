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Регистрация участников на всероссийский форум «Машук» открыта

Регистрация участников на всероссийский форум «Машук» открыта

15.04.2023 | 10:01
Об этом сообщили в Росмолодежи. Слет организуют с 12 по 26 августа в Пятигорске. На этот раз его посвятили Году педагога и наставника. Форум объединит не просто активную молодежь со всей страны, а молодых профессионалов, занимающихся педагогикой и воспитанием, а также тех, кто передает знания за пределами учебных аудиторий. Речь – о библиотекарях и экскурсоводах, блогерах и журналистах, тренерах и вожатых. Две тысячи молодых людей за две смены предложат инициативы, связанные с образованием, туризмом, межнациональными отношениями и медиасферой. Свои проекты машуковцы представят на грантовом конкурсе Росмолодежи. Победителей определят по итогам публичной защиты и проверки со стороны экспертов.   https://t.me/vestikbr
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