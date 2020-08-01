Регистрация участников акции «Диктант Победы» стартовала





Писать его будут по всей стране третьего сентября. Идея – каждый год проводить «Диктант Победы» – принадлежит «Единой России». Это часть федерального проекта «Историческая память».

Проверить свои знания о Великой Отечественной смогут все желающие: в 2020-м площадок для диктанта в Кабардино-Балкарии – больше полусотни, в прошлом году было всего три. Откроют их во всех городах и районах.

Зарегистрироваться для участия можно уже сегодня на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника. А высокие результаты абитуриентам зачтуться при поступлении в ВУЗы.