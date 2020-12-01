Региональный оперштаб сообщает сегодня о 97-ми новых случаях заражения коронавирусом





Выздоровевших – 132. К этой минуте в госпиталях республики лечатся 1442 пациента. 81 – в реанимациях. Коронавирус подтвержден не у всех из них. Всего зараженных к сегодняшнему дню в республике – более двух тысяч трехсот человек. Медики напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.