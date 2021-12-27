Региональный оперштаб сегодня сообщает о 95-ти новых случаях заражения. Выздоровели 73 человека

От последствий болезни скончались восемь. В госпиталях сейчас находятся больше 700 пациентов. За жизнь 91-го из них врачи борются в реанимациях. На амбулаторном лечении с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – около 1800 жителей республики. Медики напоминают: чтобы эффективнее справляться с инфекцией, нужен устойчивый коллективный иммунитет, а также требуется соблюдать санитарные правила. По статистике число вакцинированных больных, переносящих ковид в тяжелой форме, не превышает 1%. Доктора предупреждают: если у вас поднялась температура, появилась тяжесть в груди или кашель, не занимайтесь самолечением. Сразу же обращайтесь к врачу.